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أحمد جودة - القاهرة -

يبحث الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري لتأكيد تفوقه وحجز مقعده في الدور قبل نهائي ببطولة دوري أبطال إفريقيا، حين يستضيف نظيره سيمبا التنزاني غدًا الجمعة في إياب دور الــ8 وذلك بإستاد القاهرة.

ويكفي الأهلي، حامل اللقب وصاحب الرقم القياسي في التتويج بالبطولة، الفوز أو التعادل بأي نتيجة لضمان التأهل للدور قبل النهائي، حيث فاز في مواجهة الذهاب التي أقيمت يوم الجمعة الماضي بالعاصمة دار السلام بهدف نظيف.



ورغم الإجهاد والإصابات، لكن الجهاز الفني للأهلي المصري نجح في التعامل مع مواجهة الذهاب بتحقيق الفوز.

الأهلي يسعى لحجز مقعده في قبل نهائي إفريقيا.. ومهمة صعبة للترجي



ويفتقد الأهلي في مباراة الإياب لجهود كل من محمد الشناوي وأليو ديانغ وإمام عاشور وياسر ابراهيم وكريم نيدفيد للإصابة ومحمود الزنفلي وعمر كمال عبدالواحد لعدم القيد الأفريقي، فيما لم يتضح حتى الآن موقف الفلسطيني وسام أبوعلي مهاجم الفريق نظرًا لمشاركته بالتدريبات بشكل تدريجي في اليومين الماضيين.



وحذر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، لاعبيه من التراخي بسبب الفوز في مواجهة الذهاب، وأكد لهم أن مباريات الكرة ليس لها منطق سوي التركيز والجهد داخل الملعب.



على الجانب الآخر، خاض فريق سيمبا تدريبين في القاهرة قبل مواجهة الأهلي.



وأكد سليم عبد الله رئيس مجلس إدارة نادي سيمبا التنزاني على قدرة فريقه في تحقيق الفوز على النادي الأهلي في مواجهة الإياب، وقال في تصريحات صحافية قبل مغادرة بلاده إلى العاصمة المصرية القاهرة إنه "يدرك صعوبة مواجهة فريق بحجم الأهلي علي ملعبه، ولكنه يثق في لاعبيه خاصة أنه ليس لديهم ما يخسروا ويجب عليهم تحقيق نتيجة إيجابية".

في المقابل، يسعي صن داونز لحسم بطاقة التأهل للدور قبل النهائي حين يستضيف يانغ افريكانز التنزاني غدًا الجمعة أيضًا بعدما انتهت مباراة الذهاب بالتعادل السلبي، وسيلعب صن داونز لتحقيق الفوز معتمدًا على واحد من أهم أسلحته هو الحضور الجماهيري.



وتخلص صن داونز، الفائز بلقب دوري أبطال إفريقيا عام 2016 وبطل النسخة الأولي والوحيدة لبطولة الدوري الأفريقي، من إجهاد لاعبيه الذي ظهر بوضوح في مباراة الذهاب بسبب مشاركتهم مع منتخب جنوب إفريقيا في الأجندة الدولية.



فيما سيكون الترجي الرياضي التونسي في مهمة صعبة للغاية حينما يحل ضيفًا على أسيك أبيدجان بملعب فيليكس هوفويت بعد غد السبت في إياب الدور ذاته بعد ان تعادلا سلبيًا في المواجهة التي أقيمت السبت الماضي.



وأكتفي الجهاز الفني لفريق الترجي بخوض تدريبين في أبيدجان حيث فرض السرية التامة علي التدريبات التي أقيمت بتونس لتجهيز اللاعبين.



ويدرك الجهاز الفني لفريق الترجي صعوبة المهمة خاصة وأن أسيك يعيش فترة جيدة، حيث تأهل لدور الثمانية بعد أن تصدر المجموعة الثانية برصيد 11 نقطة حيث فاز في ثلاث وتعادل مرتين وخسر في مباراة وحيدة، بجانب أن المباراة تقام علي ملعبه.



ويسعي الترجي الرياضي التونسي، الفائز بأربعة ألقاب لدوري أبطال إفريقيا، لتجاوز عقبة أسيك والتأهل لقبل نهائي البطولة حيث سيواجه الفائز من مواجهة صن داونز ويانغ أفريكانز.



وفي المباراة الرابعة والأخيرة، يسعي بيترو أتلتيكو الأنغولي ليكون مفاجأة البطولة بخطف بطاقة التأهل لقبل النهائي عبر بوابة مازيمبي عندما يلتقيان بعد غد السبت.



كان بيترو أتلتيكو نجح في الخروج بتعادل سلبي في مواجهة الذهاب التي أقيمت السبت الماضي، فيما سيحاول مازيمبي المتوج بالبطولة خمس مرات سابقة إلى استعادة اللقب الغائب منذ عام 2015 ولكنه يصطدم بطموحات بيترو أتليتكو.