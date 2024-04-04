نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الهلال يعزز رقمه العالمي.. والاتحاد يستضيف التعاون في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة -

تنطلق غدًا الجمعة منافسات الجولة 27 من الدوري السعودي لكرة القدم (دوري روشن للمحترفين) والذي سيتوقف بعد نهاية هذه الجولة لمدة 11 يومًا بسبب إقامة كأس السوبر السعودي في العاصمة الإماراتية أبوظبي خلال الفترة من 8 إلى 11 أبريل الجاري بمشاركة أندية الاتحاد، الهلال، النصر والوحدة.

وتقام الجمعة 4 مباريات، حيث يلتقي الخليج مع الهلال، وضمك مع النصر، والاتحاد مع التعاون والوحدة مع الأهلي.

ويحل الهلال المتصدر ضيفًا على الخليج في مهمة جديدة نحو تعزيز رقمه العالمي والاقتراب خطوة من حسم لقب الدوري، حيث يملك الهلال في جعبته سلسلة عالمية بـ31 فوزًا متتاليًا، فضلًا عن تصدره جدول الترتيب برصيد 74 نقطة بفارق 12 نقطة عن ملاحقه النصر.



في المقابل، يسعى الخليج لمواصلة نتائجه الإيجابية لا سيما وأنه لم يتذوق طعم الخسارة في آخر 6 مباريات حقق خلالها الفوز في 3 مباريات مقابل 3 تعادلات، كما فاز في آخر مباراتين له في الدوري، ليرتقي إلى المركز التاسع برصيد 34 نقطة معززًا موقعه في منطقة الأمان.



وسيكون النصر في مهمة خارج الديار للمباراة الثانية على التوالي عندما يحل ضيفًا على ضمك، حيث يسعى لمواصلة انتصاراته لا سيما وأنه يدخل اللقاء منتشيًا بالفوز الكبير على أبها 0-8، وذلك من أجل الحفاظ على حظوظه في المنافسة أو على الأقل حسم مركز الوصافة مبكرًا.



في المقابل لم يحقق ضمك سوى نقطة وحيدة في آخر 3 مباريات ليتراجع إلى المركز الثامن برصيد 35 نقطة.

ويستقبل الاتحاد ضيفه التعاون في قمة مباريات الجولة، حيث يسعى الاتحاد لتجاوز خسارته في "الديربي" أمام الأهلي والحفاظ على المركز الرابع إذ لا يبتعد عن التعاون سوى بفارق الأهداف.



ويحل الاتحاد في المركز الرابع برصيد 46 نقطة بفارق الأهداف عن التعاون صاحب نفس الرصيد في المركز الخامس والذي حقق انتصارين في آخر جولتين ويسعى لمواصلة انتصاراته للعودة إلى المربع الذهبي.

وسيكون الأهلي على موعد مع "ديربي" جديد عندما يحل ضيفًا على الوحدة في مباراة يدخلها الفريق منتشيًا بعد الفوز أمام الاتحاد في الجولة الماضية ليعزز موقعه في المركز الثالث برصيد 51 نقطة.

في المقابل، ستكون المباراة بالنسبة للوحدة بمثابة بروفة أخيرة قبل مباراته المرتقبة أمام الاتحاد في نصف نهائي كأس السوبر السعودي، حيث سيسعى الفريق لتحقيق فوز معنوي جديد بعد فوزه في الجولة الماضية أمام الفيحاء، وهو الفوز الذي ارتقى به للمركز الثاني عشر برصيد 30 نقطة بفارق 8 نقاط عن منطقة الهبوط.

وتتواصل السبت منافسات الجولة حيث يستقبل الاتفاق ضيفه الرياض، فيما يحل الشباب ضيفًا على الطائي.

ويبحث الاتفاق عن استعادة انتصاراته بعد نزيف النقاط في آخر 3 مباريات التي حقق خلالها نقطتين فقط ليتراجع إلى المركز السابع برصيد 36 نقطة، فيما لا بديل أمام الرياض سوى الفوز من أجل الابتعاد عن منطقة الخطر إذ يحل في المركز 14 برصيد 25 نقطة.

وفي الرياض يستقبل الشباب ضيفه الطائي بحثًا عن فوز جديد يحسن به من ترتيبه في الجدول إذ يحل في المركز الحادي عشر برصيد 31 نقطة، فيما يبحث الطائي عن فوز غائب منذ 3 جولات أملًا في الخروج من منطقة الهبوط، حيث يحل في المركز 16 برصيد 22 نقطة.

وتختتم منافسات الجولة مساء الأحد بإقامة 3 مباريات تجمع الرائد مع الحزم، أبها مع الفتح والفيحاء مع الأخدود.

وتمثل مباراة الرائد والحزم عنق زجاجة بالنسبة للفريقين، حيث يأمل الرائد في تحقيق فوز يبعده عن منطقة الخطر إذ يحل في المركز 13 برصيد 27 نقطة، فيما لم يعد يمتلك الحزم رفاهية إهدار أي نقاط بعدما تعقد موقفه في المركز الأخير برصيد 16 نقطة وبفارق 8 نقاط عن مراكز البقاء.

ويستقبل أبها ضيفه الفتح في محاولة لتخطي الهزيمة الثقيلة بثمانية أهداف أمام النصر في الجولة الماضية وتحقيق فوز ينعش آماله في البقاء.

ويحل أبها في المركز قبل الأخير برصيد 22 نقطة، لكن مهمته لن تكون سهلة أمام الفتح المنتشي بفوزه على الاتفاق والتقدم للمركز السادس برصيد 37 نقطة.

ويلتقي الفيحاء مع ضيفه الأخدود في مباراة يسعى من خلالها الفيحاء لاستعادة نغمة الانتصارات بعد هزيمتين متتاليتين ليتراجع للمركز العاشر برصيد 32 نقطة، فيما يبحث الأخدود عن فوز غائب منذ 6 جولات لم يحقق خلالها سوى نقطة وحيدة ليصبح على أعتاب منطقة الهبوط بعد تجمد رصيده عند 24 نقطة في المركز الخامس عشر.