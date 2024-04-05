نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. الزمالك يعلن موقفه من خوض مواجهة الأهلي في السعودية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن أحمد سالم المتحدث الرسمي لنادي الزمالك، أن الفريق الأول لكرة القدم سيواجه الأهلي في القمة القادمة بمسابقة الدوري المصري، على استاد القاهرة الدولي.

متحدث الزمالك: سنواجه الأهلي يوم 15 أبريل في القاهرة

نشر أحمد سالم عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك سيتواجد في ستاد القاهرة يوم 15 أبريل لمقابلة فريق الأهلي وفقًا لجدول مباريات مسابقة الدوري العام”.

ويأتي توضيح سالم، بعدما تلقت رابطة الأندية المصرية المحترفة، عرضًا لإقامة مباراتي القمة بين الأهلي والزمالك في الدوري العام، بالمملكة العربية السعودية.

وكان النادي الأهلي قد أعلن عبر بيان رسمي منذ يومين، ترحيبه بفكرة مواجهة الزمالك في المملكة السعودية.

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك والأهلي يوم 15 أبريل الجاري في لقاء الدور الأول المؤجل بينهما من الجولة العاشرة، بمسابقة دوري نايل.