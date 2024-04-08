نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. تعرف على موعد مباراتي الزمالك ودريمز الغاني في نصف نهائي الكونفدرالية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بلغ فريق الزمالك، نصف نهائي كأس الاتحاد الإفريقي “الكونفدرالية” بعد تجاوز عقبة فيوتشر بمجموع مباراتي ذهاب وإياب ربع النهائي (3-2).

الزمالك يواجه دريمز الغاني في نصف نهائي الكونفدرالية

فاز فريق الزمالك، على فيوتشر بهدفين مقابل هدف في الذهاب، وتعادل الفريقان بهدف لمثله في مباراة العودة.

ويضرب فريق الزمالك، موعدًا قويًا مع نظيره دريمز الغاني في دور نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وتأهل فريق دريمز الغاني، إلى دور نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية بعد فوزه على الملعب المالي بمجموع مباراتي ذهاب وإياب ربع النهائي (3-2).

ويستقبل الزمالك، منافسه دريمز في القاهرة بلقاء الذهاب يوم 21 إبريل، على أن يحل الفريق المصري ضيفًا على نظيره الغاني في الـ28 من الشهر الجاري.