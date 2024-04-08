نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اعتراضات واعتداء على الحكم الدولي محمد معروف في مباراة نهضة بركان وأبو سليم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - مازالت أصداء مباراة نهضة بركان وأبو سليم الليبي مستمرة وذلك بعد تأهل الأول لدور نصف نهائي بطولة كأس الاتحاد الإفريقي "الكونفدرالية". واستطاع نهضة بركان حصد التأهل لدور نصف النهائي بنتيجة 3-2 في الوقت القاتل في مباراة شهدت الاعتراضات على الحكم الدولي محمد معروف. ومع نهاية المباراة اعتدى لاعبو أبو سليم على محمد معروف وسط أجواء مشحونة ومتوترة.

قمة مغربية جزائرية في دور نصف نهائي الكونفدرالية ويواجه نهضة بركان فريق اتحاد الجزائر والذي تفوق بثنائية مقابل هدفين بمجموع المباراتين. وفي الجانب الاخر حسم الزمالك تأهله على حساب فيوتشر بنتيجة 3-2 في مباراة مثيرة.