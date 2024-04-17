معلق مباراة بايرن ميونخ وآرسنال في دوري أبطال أوروبا

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أحمد جودة - القاهرة - يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونخ الألماني، نظيره فريق أرسنال الإنجليزي، مساء اليوم الأربعاء الموافق 17 من شهر إبريل الجاري، ضمن منافسات إياب دور ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة بايرن ميونخ ضد أرسنال في دوري أبطال أوروبا

وستنطلق صافرة مباراة أرسنال ضد بايرن ميونخ، مساء اليوم الأربعاء الموافق 17 من شهر إبريل الجاري، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت المملكة العربية السعودية على ملعب أليانز أرينا معقل الفريق الألماني.

وكانت مباراة ذهاب ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا، قد انتهت بالتعادل الإيجابي بين أرسنال وبايرن ميونخ بهدفين لكل منهما، على ملعب الإمارات معقل الجانرز.

القنوات الناقلة لمباراة أرسنال ضد بايرن ميونخ

ويمكنكم مشاهدة ومتابعة مباراة أرسنال ضد بروسيا دورتموند الألماني، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية وتحديدا عبر قناة beIN Sports 2HD، باعتبارها الوكيل الحصري لإذاعة مباريات بطولة دوري أبطال أوروبا.

معلق مباراة أرسنال ضد بايرن ميونخ

والجدير بالذكر أن مجموعة قنوات بي ان سبورتس، أعلنت تعيين المعلق المميز خليل البلوشي، للتعليق على أحداث مباراة أرسنال مع نظيره فريق بايرن ميونخ الألماني.