نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات دوري أبطال آسيا اليوم الأربعاء 17 أبريل 2024 والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقام مباراة من العيار الثقيل مساء اليوم الاربعاء 17 ابريل 2024، ضمن منافسات دوري أبطال آسيا، بعد تأجيل مواجهة الهلال السعودي ضد العين الإماراتي.

مواعيد مباريات دوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة

أولسان هيونداي X يوكوهاما إف مارينوس – 12 ظهرًا بتوقيت القاهرة، 1 بتوقيت المملكة العربية السعودية - SSC1 HD

تذاع أحداث مبارايات دوري أبطال آسيا عبر مجموعة قنوات SSC السعودية الرياضية والتي تعتبر الناقل الحصري لمشاهدة المباريات في الشرق الأوسط وشمال افريقيا.

تردد قناة ssc 1 على النايل سات

الجودة: HD.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي (V).

التردد: 12523.

تردد قناة ssc 1 على عرب سات

الجودة: HD.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي (V).

التردد: 12418.