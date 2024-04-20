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أحمد جودة - القاهرة - تشهد الجولة 20 من بطولة دوري أدنوك للمحترفين، إقامة 6 مباريات فقط اعتبارًا من غد السبت، ولمدة 48 ساعة.

دوري أدنوك للمحترفين.. 6 مباريات مرتقبة في الجولة 20

تقرر تأجيل مباراة الوصل مع العين إلى 20 مايو (أيار) لخوض الفريق البنفسجي مباراة الإياب ضد الهلال السعودي في نصف النهائي لبطولة دوري أبطال آسيا.

وتنطلق مباريات الجولة السبت بإقامة مباراتي حتا مع الإمارات، والوحدة مع عجمان، وتستكمل بعد غد الأحد بلقاءات خورفكان مع بني ياس، والبطائح أمام النصر، وشباب الأهلي مع اتحاد كلباء، والشارقة مع الجزيرة.

وفي هذه الجولة، وفي ظل غياب الوصل برصيد 51 نقطة، والعين صاحب المركز الثالث بـ36 نقطة، تأتي مباراة صراع القاع بين حتا صاحب المركز الأخير في الترتيب برصيد 5 نقاط، مع ضيفه نادي الإمارات قبل الأخير بـ9 نقاط، كأكثر المباريات حساسية في تلك المرحلة.

وتبدو المواجهة متكافئة على الورق بين الطرفين بعد النتائج التي حققها كل منهما في المسابقة حتى الآن، بفوز وحيد لحتا، مقابل انتصارين للإمارات، كما يعد حتا الفريق الأكثر خسارة في الدوري هذا الموسم حتى الآن عقب تلقيه 15 هزيمة، مقابل 12 خسارة للإمارات.

وكان الانتصار الوحيد الذي حققه فريق حتا جاء على حساب نادي الإمارات في الدور الأول، التي انتهت 4-2، وسبق للفريقين أن التقيا في 5 مواجهات سابقة بدوري المحترفين، وحقق حتا الفوز في 3 مباريات، مقابل الخسارة في واحدة، والتعادل في مباراة، وسجل هجوم حتا 10 أهداف، مقابل 9 أهداف استقبلتها شباكه.

أما المباراة الثانية التي تقام السبت على إستاد آل نهيان، وفيها يتطلع الوحدة الذي يحتل المركز الرابع برصيد 34 نقطة إلى التقدم في الترتيب عندما يستقبل عجمان صاحب المركز الـ12 برصيد 17 نقطة، والذي يبحث عن الهروب من منطقة الخطر التي تحدق به.

وخسر الفريقان آخر مبارياتهما في الدوري، وتحمل المباراة بين الفريقين رقم 24 في تاريخ مواجهاتهما بدوري المحترفين، ويتفوق الوحدة بالفوز في 12 مباراة مقابل 6 لقاءات لعجمان، والتعادل 5 مرات.

وتستكمل المواجهات بعد غد بأربعة لقاءات، حيث يواجه خورفكان الذي يمتلك 17 نقطة في المركز 11، فريق بني ياس الذي يمتلك 19 نقطة في المركز العاشر، على إستاد صقر بن محمد القاسمي.

وينشد كلا الفريقين الابتعاد أكثر من مناطق الخطورة والتقدم نحو مراكز الوسط.

وفي ذات التوقيت يستضيف البطائح صاحب المركز السابع بـ25 نقطة نظيره النصر الذي يتواجد في المركز الخامس برصيد 31 نقطة على إستاد خالد بن محمد بالشارقة.

ويمتلك البطائح سجلًا مميزًا بعدم الخسارة أمام النصر في 3 مواجهات، وفاز في مباراتين وتعادل في لقاء، كما يستضيف نادي شباب الأهلي الذي يحتل المركز الثاني بـ37 نقطة فريق اتحاد كلباء صاحب المركز التاسع برصيد 20 نقطة على إستاد راشد بدبي.

ويسعى صاحب الأرض لتعويض خسارة القمة أمام النصر بالجولة الماضية للتمسك بالأمل في المنافسة، متسلحًا بسجل خال من الخسارة أمام ضيفه.

وتقابل الفريقان في 17 مواجهة بدوري المحترفين، ولم يحقق خلالها اتحاد كلباء أي فوز مقابل 11 انتصارًا لشباب الأهلي والتعادل في 6 مواجهات.

وفي قمة مرتقبة، يستقبل الشارقة نظيره الجزيرة، ورغم موقف كل فريق في جدول الترتيب وابتعادهما عن المنافسة على اللقب، إلا أن المباراة لا تزال تحظى بكل الاهتمام من قبل جماهير كل فريق؛ لرغبة كل ناد في تصحيح مساره وتحقيق الفوز في اللقاء.

ويتواجد الشارقة في المركز السادس برصيد 29 نقطة، بفارق 7 نقاط أمام الجزيرة، صاحب المركز الثامن.

