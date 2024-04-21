نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. رئيس إنتر ميلان يكشف حقيقة رحيل إنزاجي لتدريب ليفربول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رد ستيفن تشانج رئيس نادي إنتر ميلان، على إمكانية رحيل المدير الفني سيموني إنزاجي عن الفريق الإيطالي بعد ترشيحه لتدريب ليفربول.

رئيس إنتر ميلان: إنزاجي مستمر معنا

ينفصل نادي ليفربول، عن مدربه الألماني يورجن كلوب في نهاية الموسم الجاري، ويعد إنداجي ضمن الأسماء المرشحة لهذا المنصب في الصيف.

وأكد ستيفن تشانج، بقاء المدرب سيموني إنزاجي في قيادة تدريب الفريق الأول لكرة القدم في الموسم المقبل.

وقال رئيس إنتر ميلان في تصريحه لشبكة "سكاي سبورتس": "ليس هناك شك على الإطلاق بشأن مستقبل إنزاجي، سنستمر معًا".

وواصل قائلًا: "سيموني إنزاجي مدرب ممتاز وسيبقى جزءًا أساسيًا من مشروع نادي إنتر ميلان".