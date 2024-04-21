باريس سان جيرمان يكتسح ليون في الدوري الفرنسي

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أحمد جودة - القاهرة - اكتسح باريس سان جيرمان نظيره ليون بأربعة أهداف مقابل هدف وذلك ضمن منافسات الجولة الثلاثين من بطولة الدوري الفرنسي.

نتيجة وملخص مباراة باريس سان جيرمان وليون

بهذه النتيجة، يواصل باريس سان جيرمان احتلاله لصدارة الدوري الفرنسي برصيد 63 نقطة بينما توقف ليون في المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 41 نقطة.

ظهر الارتباك على لاعبي ليون منذ بداية المباراة، حيث سجلوا أول أهداف اللقاء لصالح باريس سان جيرمان عن طريق ماتيتش في الدقيقة الثالثة من المباراة.

استغل لاعبو باريس سان جيرمان ارتباك لاعبي ليون ونحجوا في تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة السادسة من عمر المباراة عندما سدد باركولا تمريرة لبيرالدو الذي نجح في تسديدها في مرمى ليون.

واصل لاعبو باريس سان جيرمان الضغط على لاعبي ليون حتى تمكنوا من تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 32 جونزالو راموس الذي تلقى تمريرة متقنة من أشرف حكيمي.

في الدقيقة 37، نجح لاعبو ليون في تسجيل هدفهم الوحيد عندما مرر مايتلاند نيس الكرة لزميله موواما الذي نجح في تسجيل الهدف.

نجح لاعبو باريس سان جيرمان في تأمين نتيجة المباراة لصالحهم قبل نهاية الشوط الأول تحديدا في الدقيقة 42 وسجلوا الهدف الرابع عن طريق راموس الذي تلقى تمريرة سحرية من أسينسيو لينتهي الشوط الأول بتقدم النادي الباريسي بأربعة أهداف مقابل هدف.

وفي الشوط الثاني، لم يشهد تسجيل أية أهداف ولكن شهد بعض التغييرات من جانب الفريقين، حيث كان يطمح لاعبو ليون في تعديل النتيجة بينما سعى لاعبو باريس سان جيرمان في الحفاظ على نتيجة اللقاء حتى نهايته.