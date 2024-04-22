نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جمال عبد الحميد يكشف سر تعثر الزمالك أمام دريمز الغاني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



أكد جمال عبد الحميد نجم الزمالك السابق، أن تغيير التشكيل عقب مواجهة الأهلي وتحقيق الفوز في الدوري كان له تأثير سلبي على آداء الفريق أمام فريق دريمز.

موعد مباراة الزمالك ضد دريمز

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب بين الزمالك ودريمز الغاني، يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات إياب دور نصف النهائي.

تصريحات جمال عبد الحميد

وقال جمال عبد الحميد في تصريحات تلفزيونية: آداء ناصر ماهر وعبدالله السعيد أمام الأهلي كان قوي وقدموا آداء مميز وبالتالي غيابهم امام دريمز كان مؤثرا للغاية.

وتابع نجم الزمالك السابق: تغيير التشكيل وغيابهم كان له تأثير سلبي في وسط الملعب، مشددا على أن الفريق أضاع فرص كبيرة في شوط المباراة الثاني تحديدا وفرص تهديفية كثيرة كانت تقرب الفريق من تسجيل الأهداف.

