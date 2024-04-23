نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عامر حسين يفجر مفاجأة عن واقعة الأهلي وانبي في دوري الجمهورية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات، عن الأزمة الأخيرة بين فريقي الأهلي وانبي ضمن منافسات بطولة الجمهورية مواليد 2003، بعد احتفال الفريقان بالتتويج.

- عامر حسين يكشف تطورات أزمة الأهلي وانبي

وأكد عامر حسين في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس مع سيف زاهر:" لازالنا في بداية التحقيق بتلك الواقعة ولا يجوز اتهام طرف أخر بالتزوير وهذا ليس هينا".

وتابع:" يوجد العديد من وكلاء اللاعبين الغير معتمدين الذين يفعلون أي شئ لمشاركة بعض اللاعبين".

وواصل:" تأجيل المباراة كام مستحيل خاصة وأن الشكوى وصلت إلينا يوم 16 أبريل، ويوجد مدة سماح قانونية للاستئناف على الشكوى الا التزوير لذلك من الصعب تأجيل أي مبارايات بسبب شكاوي التزوير".

وأختتم:" إذا ثبت بالفعل واقعة تزوير في حق لللاعب يتم خصم نقاط المباراة التي شارك بها".