بامبا: لدي بعض العروض من أندية مصرية وغير مصرية.. وأحب أحمد سيد زيزو

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أحمد جودة - القاهرة - أكد إسماعيل بامبا، نجم نادي بتروجت أنه مستمر مع الفريق في الفترة القادمة، مُشيرًا إلى أن لديه بعض العروض من الأندية الأخرى.



وقال إسماعيل بامبا في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "مستمر مع بتروجت، متبقي موسم في عقدي، ولكن لدي عروض من بعض الأندية".



وأضاف: "لدي عروض من أندية مصرية وغير مصرية، ولكن لا أريد أن أفصح عن هذه العروض".



وأتم: "أحب كريستوفر مابوبولو، مهاجم الاتحاد السكندري، وبشأن اللاعبين المصريين فأفضل أحمد سيد زيزو، نجم نادي الزمالك، الذي يحافظ على مستواه خلال 5 مواسم".