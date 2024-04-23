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أحمد جودة - القاهرة - موعد مباراة الهلال والعين اليوم.. إليك القنوات الناقلة لمباراة دوري أبطال آسيا مع تردداتها

التشكيلة المتوقعة لفريقي الهلال والعين ..موعد مباراة الهلال والعين اليوم.. على وقع شغف جماهيري عارم، يستعد ملعب "المملكة أرينا" في العاصمة الرياض، مساء اليوم الثلاثاء، لاحتضان مواجهة كروية حاسمة تجمع بين فريقي الهلال السعودي والعين الإماراتي، في إياب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا 2023-2024.

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لذلك ترصد بوابة دوت الخليج الإلكترونية عبر موقعها، كافة التفاصيل والمعلومات المطلوبة عن مباراة الهلال والعين من خلال السطور التالية في التقرير الآتي.

التشكيلة المتوقعة لفريقي الهلال والعين ..موعد مباراة الهلال والعين اليوم

ملحمة كروية في "المملكة أرينا": الهلال يواجه العين في معركة حاسمة لحسم التأهل إلى نهائي دوري أبطال آسيا

وتأتي هذه المباراة بعد انتهاء مباراة الذهاب التي جرت في الإمارات بفوز العين بنتيجة 2-4، مما يضع الهلال أمام تحدٍّ صعبٍ لتعويض خسارته والانطلاق نحو النهائي.

يدرك الهلال صعوبة مهمته في مباراة اليوم، حيث يتطلب فوزه بفارق هدفين على الأقل لبلوغ النهائي للمرة السادسة في تاريخه.

ويسعى أزرق الرياض إلى الاستفادة من عامله الأرضي ومساندة جماهيره الحاشدة، وتحسين أدائه الدفاعي الذي تلقى فيه هدفين في آخر 3 مباريات.

في المقابل، يدخل العين المباراة بمعنويات مرتفعة بعد تحقيقه فوزًا ثمينًا في الذهاب.

ويسعى "الزعيم" الإماراتي إلى حسم التأهل مبكرًا، من خلال التعادل أو الفوز بأي نتيجة، أو حتى الخسارة بفارق هدف واحد.

يتوقع أن تشهد المباراة صراعًا قويًا ومنافسة شرسة بين الفريقين، حيث يمتلك كل منهما لاعبين مميزين قادرين على حسم النتيجة.

لا شك أن هذه المباراة تُعد بمثابة قمة كروية تُنتظر بفارغ الصبر من قبل عشاق كرة القدم في السعودية والإمارات العربية المتحدة، وجميع أنحاء القارة الآسيوية.

موعد مباراة الهلال والعين



تجهز جماهير كرة القدم في السعودية والإمارات العربية المتحدة، وجميع أنحاء القارة الآسيوية، لمتابعة الحدث الكروي المرتقب، حيث يلتقي فريقا الهلال السعودي والعين الإماراتي في إياب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا 2023-2024.

وتقام هذه المباراة الحاسمة مساء اليوم الثلاثاء، 23 أبريل 2024، على ملعب "المملكة أرينا" في العاصمة الرياض، المملكة العربية السعودية.

وإليك موعد المباراة حسب التوقيت المحلي في كل دولة:

التاسعة بتوقيت المملكة العربية السعودية.

العاشرة بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

الثامنة بتوقيت مصر.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والعين

تُذاع مباراة الهلال والعين، في إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2024، على العديد من القنوات الفضائية، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت السعودية، والعاشرة بتوقيت الإمارات.

وإليك بعض القنوات الناقلة للمباراة:

beIN Sports AFC HD 1: هي الناقل الحصري للمباراة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مع تعليق حسن العيدروس.

قناة الكأس HD 9

قناة SSC HD 1

قناة أبو ظبي الرياضية آسيا 1

تطبيق beIN Sports Connect: يمكنك أيضًا مشاهدة المباراة عبر تطبيق beIN Sports Connect على هاتفك الذكي أو جهازك اللوحي.

ترددات قنوات بث مباراة الهلال والعين

القناة التردد النايل سات عرب سات beIN Sports AFC HD 1 12526 27.5 E 30.5 E قناة الكأس HD 9 11749 26.0 E 30.5 E قناة SSC HD 1 12162 27.5 E 30.5 E قناة أبو ظبي الرياضية آسيا 1 11938 25.5 E 30.5 E

تشكيل الهلال أمام العين المتوقع



حراسة المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: سعود عبدالحميد، خاليدو كوليبالي، على البليهي، ياسر الشهراني

خط الوسط: روبن نيفيس، سيرجي ميلنكوفيتش سافيتش

خط الهجوم: سافيتش ميشائيل، مالكوم، سالم الدوسري، عبدالله الحمدان

تشكيل العين أمام الهلال المتوقع

حراسة المرمى: خالد عيسى

خط الدفاع: إريك يورجينس دي مينيزيس، كوامي أوتون، خالد الهاشمي، بندر

خط الوسط:بارك يونج وو، يحيى نادر، حازم عباس، كاكو، ماتياس بالاسيوس

خط الهجوم: سفيان رحيمي

تاريخ مواجهات الهلال والعين

مجددًا في معركة كروية حاسمة

لا تقتصر مباراة الهلال والعين على كونها مباراة حاسمة لتحديد من سيبلغ نهائي دوري أبطال آسيا فقط، بل هي أيضًا مواجهة تجمع فريقين لهما تاريخ مليء بالتحديات والإثارة.

فقد التقى الفريقان في 15 مباراة سابقة بدوري أبطال آسيا، حيث تفوق العين في 7 مناسبات مقابل 6 انتصارات للهلال، وانتهت مباراتان بينهما بالتعادل.

وتعود أولى مواجهات الفريقين إلى عام 1999 في نظام المسابقة القديم، حيث فاز العين بهدف سجله لاعبه المعتزل غريب حارب.

وشهدت المواجهات بين الفريقين بشكل عام ندية قوية وتقاربًا في المستوى، حيث لم ينجح أي فريق في تحقيق الفوز على أرض الآخر إلا في مواجهة وحيدة في الإمارات في النسخة الماضية.

وتشير هذه الإحصائيات إلى أن مباراة اليوم ستكون مفتوحة على كل الاحتمالات، وأن أي من الفريقين يمكنه انتزاع بطاقة التأهل لنهائي البطولة.