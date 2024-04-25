نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول ترتيب دوري روشن السعودي قبل انطلاق الجولة 29 اليوم الخميس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

نقدم لكم جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين الموسم الحالي قبل انطلاق الجولة 29، المقرر لها اليوم الخميس الموافق 25 أبريل الجاري.

ويشهد اليوم الخميس إقامة 3 مباريات من بطولة الدوري السعودي للمحترفين، الأولى بين الفيحاء والطائي ثم الوحدة والحزم، وفي الأخير الأهلي والرياض.

ويتصدر الهلال جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 77 نقطة، بينما يأتي في المركز الثاني النصر برصيد 68 نقطة.

وجاء جدول ترتيب الدوري السعودي كالتالي:

1- الهلال 77 نقطة

2- النصر 68 نقطة

3- الأهلي 52 نقطة

4- الاتحاد 50 نقطة

5- التعاون 48 نقطة

6- الفتح 40 نقطة

7- الاتفاق 40 نقطة

8- ضمك 38 نقطة

9- الخليج 35 نقطة

10- الفيحاء 35 نقطة

11- الشباب 35 نقطة

12- الوحدة 32 نقطة

13- الرائد 30 نقطة

14- الطائي 26 نقطة

15- الرياض 25 نقطة

16- أبها 25 نقطة

17- الأخدود 24 نقطة

18- الحزم 16 نقطة