نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أمين صندوق الزمالك يكشف حلا سحريا لتخطي أزمات النادي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد حسام المندوه أمين صندوق نادى الزمالك، أن تحقيق بطولة الكونفدرالية الأفريقية حل لجميع الأزمات الحالية بالقلعة البيضاء المادية والمعنوية للجمهور.

وتم إيقاف قيد نادي الزمالك، أمس مرة أخرى، وذلك بسبب قضية اللاعب المغربي خالد بوطيب مهاجم الفريق السابق.

تصريحات حسام المندوه

وأوضح حسام المندوه خلال تصريحات إذاعية: جميع اللاعبين جاهزون لمواجهة دريمز الغانى من ضمنهم أحمد سيد زيزو وأحمد فتوح وعمر جابر ومرافقين للبعثة المتوجه إلى غانا حاليا.

وأشار حسام المندوه، أنه من المؤكد سوف يتم تخصيص مكأفاة خاصة للاعبين لتحفيزهم للوصول إلى المباراة النهائية لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

