كلوب يعتذر لجماهير "الريدز" بعد الخسارة أمام إيفرتون

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أحمد جودة - القاهرة - أعرب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، يورغن كلوب، عن اعتذاره لجماهير الفريق بعد خسارة مباراة "ديربي الميرسيسايد" أمام إيفرتون 0-2، والتي جعلت ليفربول في حاجة لـ "أزمة" تواجه آرسنال ومانشستر سيتي، من أجل إنقاذ آماله في التتويج بلقب الدوري الإنجليزي، الذي أصبح من شبه المستحيل التتويج به.

قال كلوب: "يمكنني فقط الاعتذار للجماهير على ما حدث اليوم، نتيجة محزنة للغاية، لعبنا المباراة التي أرادها إيفرتون وسجلوا هدفين من كرات ثابتة، كان يجب علينا القيام بعمل أفضل ولكننا لم نفعل".

كلوب يعتذر لجماهير "الريدز"



وأضاف: "لا توجد أفكار إيجابية على الإطلاق، أشعر بخيبة أمل وإحباط شديدين، لم نكن جيدين بما يكفي".



وأردف: "لم يكن الأداء الأكثر إلهامًا على الإطلاق، أشعر بالأسف حقًا للجمهور، لم نخسر هناك من قبل، كان هذا هو أول انتصار لإيفرتون في الديربي منذ نحو 14 عامًا، والشعور مختلف حقًا، أعتذر على هذا".

وتابع: "لا يمكنني القول إننا مازلنا ننافس على اللقب بشكل كامل، نحتاج أن تحدث أزمة لمانشستر سيتي وآرسنال، ونحتاج للفوز بالمباريات، لأنهم إذا بدأوا بخسارة كل مبارياتهم ونحن فعلنا ما فعلناه لن يتغير أي شيء".

واختتم: "نحن أيضًا لم نحسم مشاركتنا في دوري أبطال أوروبا، لذلك علينا فقط اللعب بشكل أفضل، ليست مشكلة سلوك أو ما يريده اللاعبون، لا أحد يفعل هذا عن عمد، وظيفتي هي أن أضعهم في مواقف تمكنهم من الشعور بالثقة لفعل هذا، هذا الجزء أنا مسؤول عنه وأنا مسؤول عما حدث اليوم".