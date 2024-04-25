نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كولر يحذر لاعبي الأهلي من مباراة مازيمبي لهذا السبب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



كشف الإعلامى محمد الليثى، عن عقد مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، جلسة هامة مع لاعبي الفريق خلال الساعات الماضية تحدث معهم عن مباراة مازيمبي غدًا، الجمعة، في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

تصريحات محمد الليثي

وأوضح محمد الليثى إذاعية، إن كولر قال للاعبي الأهلي: إعلموا جيدًا أن فرص الأهلي ومازيمبي في التأهل للنهائي الأفريقي مُتساوية، وإذا كان الأهلي يمتلك الأرض والجمهور فالمنافس يمتلك أكثر من ميزة وأبرزها الإبتعاد عن الضغوط والقدرة على التفوق خارج الديار، كما فعل في ربع نهائي البطولة أمام بيترو أتلتيكو الإنجولي.

وواصل: كولر وجه للاعبي الأهلي بعض الرسائل، وأن عليهم حسم المباراة مُبكرًا ولا يكتفوا بهدف في البداية ثم يلجأون للدفاع أو يلعبون بتراخي.

وتابع: حذر المدرب السويسري لاعبيه من نتيجة مباراة الذهاب التي وصفها بالخادعة وطالب بالعمل الجيد والتركيز في لقاء الغد من أجل التأهل للنهائي الأفريقي.

