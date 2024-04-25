نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض مغرية.. حقيقة رحيل إمام عاشور للخليج في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف الإعلامى محمد الليثى، عن تلقى النادي الأهلي عدة عروض خارجية الأيام الماضية للتعاقد مع امام عاشور لاعب الفريق خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة، بعضها بمقابل مالي كبير للغاية.

تصريحات محمد الليثي

وأوضح محمد الليثى خلال إذاعية: تواصل أحد وكلاء اللاعبين المصريين مع مسئولو النادي بشأن رغبة أكثر من نادي سعودي بجانب نادي قطري في الحصول على خدمات امام عاشور.

وتابع، أن العروض ليست رسمية لكنها جادة للغاية وبمقابل مالي يبدأ من 5 مليون دولار وقد تصل إلى 8 مليون دولار حال موافقة الأهلي على التفاوض الرسمي.

وبشأن موقف الأهلي من بيع امام عاشور الصيف المقبل، قال الليثي: هذا مستحيل، والتفريط في لاعب بحجم وإمكانيات امام عاشور حاليًا سيكون من سابع المُستحيلات مهما كانت الإغراءات.

وواصل: يرغب الأهلي في الإستفادة من قدرات اللاعب لعدة مواسم قادمة بعدما إنضم للقلعة الحمراء الصيف الماضي قادمًا من ميتدلاند الدنماركي وأن امام يعرف جيدًا أن الاهلي لن يُفرّط فيه بسهولة وتم إخطاره بهذا الأمر لأنه الفريق بحاجة لجهوده، موضحًا أن اللاعب مُتفّهم وجهة نظر النادي بخصوص فكرة الإحتراف الخارجي مرة أخرى حاليًا لذا فهو مُستمر مع الفريق لأكثر من موسم قادم.