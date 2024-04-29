نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب الدوري الإسباني 2023-2024 قبل مباريات اليوم الإثنين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يريد متابعو مباريات الليجا، معرفة جدول ترتيب الدوري الإسباني قبل مباريات اليوم الإثنين الموافق التاسع والعشرين من شهر أبريل الجاري.

وتقام مباراة واحدة فقط اليوم بين برشلونة وفالنسيا على ملعب "مونتجويك الأولمبي"، وذلك في إطار الجولة الخامسة والثلاثين من بطولة الدوري الإسباني بموسمه الجاري 2023-2024.

وتنطلق صافرة البداية لمباراة برشلونة وفالنسيا اليوم الإثنين في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي.

جدول ترتيب الدوري الإسباني قبل مباريات اليوم الإثنين

يحتل ريال مدريد صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 84 نقطة، ويأتي جيرونا في المركز الثاني برصيد 71 نقطة، فيما يأتي برشلونة في المركز الثالث برصيد 70 نقطة.

1- ريال مدريد: 84 نقطة.

2- جيرونا: 71 نقطة.

3- برشلونة: 70 نقطة.

4- أتلتيكو مدريد: 64 نقطة.

5- أتلتيك بيلباو: 58 نقطة.

6- ريال سوسيداد: 51 نقطة.

7- ريال بيتيس: 49 نقطة.

8- فالنسيا: 47 نقطة.

9- فياريال: 45 نقطة.

10- خيتافي: 43 نقطة.

11- أوساسونا: 39

12- إشبيلية: 38 نقطة.

13- ألافيس: 38 نقطة.

14- لاس بالماس: 37 نقطة.

15- رايو فاليكانو: 34 نقطة.

16- ريال مايوركا: 32 نقطة.

17- سيلتا فيجو: 31 نقطة.

18- قادش: 26 نقطة.

19- غرناطة: 21 نقطة.

20- ألميريا: 14 نقطة.