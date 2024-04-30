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أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية عن صفقة نادي تشيلسي القادمة والتي يسعى إلى التعاقد معها من صفوف نادي مانشستر سيتي الذي يلعب معه في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويخطط مسئولو نادي تشيلسي إلى ضم لاعبين جدد خلال سوق الانتقالات القادم وذلك من أجل تعزيز صفوف الفريق للمنافسة بقوة في الموسم الجديد على الفوز بالألقاب.

ووفقًا للمعلومات الواردة، فإن نادي تشيلسي يضع اسم جاك غريليش، جوهرة الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي على طاولة تعاقداته تمهيدًا لضمه الفترة المُقبلة.

تشيلسي ينافس عمالقة أوروبا على خطف جوهرة مانشستر سيتي

وخسر غريليش مكانه الأساسي في تشكيلة مانشستر سيتي الموسم الجاري والسبب وراء ذلك الإصابات التي لحقت به مؤخرًا.

كما يعد تألق البلجيكي جيريمي دوكو أحد أبرز الأسباب التي أدت إلى عدم حصول غريليش على مكانته كأساسي في تشكيلة جوارديولا وهو ما يشير إلى إمكانية رحيله عن الفريق.

ووصل صاحب الـ 28 عامًا إلى الفريق السماوي في صيف عام 2021 قادمًا من نادي أستون فيلا الإنجليزي، في صفقة قياسية تجاوزت قيمتها 100 مليون جنيه إسترليني.

