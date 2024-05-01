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أحمد جودة - القاهرة - قال الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن محمد هاني مدافع الفريق تعرض لكدمة بسيطة في كاحل القدم أثناء مباراة الإسماعيلي اليوم.

الأهلي يكشف تفاصيل إصابة محمد هاني

وأشار طبيب الفريق إلى أن حالة محمد هاني مطمئنة، ولكنه سوف يخضع لفحص طبي جديد غدًا للاطمئنان على حالته وتحديد مدى تعافيه من الإصابة.

وفاز الأهلي على الإسماعيلي بنتيجة ٢-١، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم على ملعب برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة العشرين.