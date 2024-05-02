نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي والالومنيوم والزمالك مع بروكسي.. تفاصيل قرعة كأس مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انطلقت فعاليات قرعة كأس مصر 2024، بمشاركة 32 نادي.

واسفرت القرعة عن مواجهة هامة لفريق الأهلي أمام نظيره الألمونيوم، فيما يواجه الفائز نظيره من مباراة فاركو والواسطى.

فيما يواجه فريق الزمالك نظيره بروكسي، فيما يواجه الفائز نظيره من مباراة طلائع الجيش وبور فؤاد.



نتيجة قرعة كأس مصر 2024

وضمت القرعة 18 ناديًا قوام أندية الدوري الممتاز، بجانب 14 ناديًا من الدرجات الأدنى وهي الأندية المتأهلة من الأدوار التمهيدية للبطولة.



الأهلي X الألومنيوم

الزمالك X بروكسي

فاركو X الواسطة

البنك الأهلي X بتروجت

المصري X جمهورية شبين

بيراميدز X النصر

الاتحاد السكندري X ابو قير

المقاولون X الترسانة

بلدية المحلة X الجونة

طلائع الجيش X بورفؤاد

الإسماعيلي X القناة

سموحه X لافيينا

فيوتشر X بترول أسيوط

إنبي X النجوم

سيراميكا كليوباترا X مكادي

زد X الداخلية