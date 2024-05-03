نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة خيتافي وبلباو اليوم في الدوري الاسباني والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي خيتافي، مواجهة من العيار الثقيل أمام نظيره فريق أتليتك بيلباو، مساء اليوم الجمعة الموافق 3 مايو الجاري وذلك في إطار منافسات بطولة الدوري الإسباني.

موعد مباراة خيتافي ضد أتليتك بيلباو في الدوري الإسباني

ومن المقرر أن يواجه فريق خيتافي نظيره أتليتك بيلباو، مساء اليوم الجمعة في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والحادية عشر بتوقيت أبو ظبي والإمارات.

ويحتل فريق أتليتك بيلباو المركز الخامس بجدول ترتيب بطولة الدوري الإسباني هذا الموسم برصيد 58 نقطة، بينما يتواجد خيتافي في المركز العاشر بجدول الترتيب برصيد 43 نقطة.

القنوات الناقلة لمباراة أتليتك بيلباو ضد خيتافي

وتعد شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي الوكيل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة الدوري الإسباني في الموسم الحالي داخل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.