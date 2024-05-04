بلباو يستعيد توازنه بالفوز على خيتافي

بلباو يستعيد توازنه بالفوز على خيتافياستعاد أتلتيك بلباو توازَنه في الدوري الإسباني لكرة القدم، بفوزه على مضيفه خيتافي 2-صفر، مساء الجمعة، في افتتاح الجولة الرابعة والثلاثين.

ويدين أتلتيك بلباو بالفضل في فوزه إلى لاعبه الغاني إينياكي ويليامز الذي سجل الهدفين في الدقيقتين (28، 51).

وشهدت المباراة طرد لاعبين من أتلتيك بلباو، الأول المدافع يراز ألفاريز في الدقيقة 57، والثاني ايتور باريديس في الدقيقة 79.

ورفع بلباو رصيده إلى 61 نقطة في المركز الخامس، فيما توقف رصيد خيتافي عند 43 نقطة في المركز العاشر.