نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد صلاح على رادار نادٍ إنجليزي كبير الميركاتو المقبل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية عن تطورات مهمة تخص مستقبل محمد صلاح، جناح ليفربول، واحتمالية رحيله في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

آرسنال يحاول ضم صلاح الصيف المقبل

على الرغم من أن عقده مع ليفربول مستمر حتى 30 يونيو 2025، إلا أن هناك تكهنات مستمرة حول مصيره في النادي، وذلك رغم التصريحات الأخيرة التي أكدت تفاؤل الإدارة بالاحتفاظ به.

تشير التقارير إلى أن آرسنال يمكن أن يكون مهتمًا بضم محمد صلاح من ليفربول خلال فترة الانتقالات الصيفية، حيث يسعى ميكيل أرتيتا إلى تعزيز خط الجناح الأيمن بالفريق، على الرغم من وجود لاعبين مثل بوكايو ساكا.

ووفقًا لصحيفة "تيليجراف"، فإن آرسنال كان يخطط لضم مهاجم، لكن تغيرت استراتيجيته بعد تألق لاعبين آخرين في هذا المركز، وهذا بالتنسيق مع المدير الرياضي إيدو، الذي يسعى إلى إنشاء منافسة أكثر شراسة في خط الجناح، مع وجود لاعبين مثل بوكايو ساكا، جابريل مارتينيلي، ولياندرو تروسار.

ومع تسجيل محمد صلاح لـ 17 هدفًا وصناعته لـ 9 أهداف أخرى في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، فإن وجوده في آرسنال قد يزيد من التنافس في خط الجناح الأيمن، ولكنه قادر أيضًا على اللعب في مركز المهاجم والتنافس على المكان الأساسي في خط الهجوم، خاصةً مع تألق لاعبين مثل كاي هافيرتز.