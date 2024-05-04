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أحمد جودة - القاهرة - شاهد بالبث المباشر النصر اليوم.. مشاهدة النصر × الوحدة Twitter بث مباشر بدون "تشفير أو فلوس" | دوري روشن السعودي 2024

شاهد بالبث المباشر النصر اليوم.. مشاهدة النصر × الوحدة Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | دوري روشن السعودي 2024.. يشهد ملعب "الأول بارك" مساء اليوم السبت، الموافق 4 مايو 2024، صراعًا مثيرًا بين عملاقي الكرة السعودية، النصر والوحدة، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ30 من "دوري روشن".

وتتصدر المباراة اهتمامات جماهير المملكة العربية السعودية، حيث تتصدر محرك "جوجل" عمليات البحث عن موعدها، وذلك لما تحمله من أهمية كبيرة في صراع الفريقين على المراكز المتقدمة في جدول الترتيب.

وتستعرض لكم بوابة دوت الخليج الإلكترونية عبر موقعها الإلكتروني كافة الخدمات التي يحتاجها متابعيها وقرائها، وتسهيل جميع عمليات البحث ذات الصلة في جوجل.

لذلك ترصد بوابة دوت الخليج الإلكترونية عبر موقعها، كافة التفاصيل والمعلومات المطلوبة عن مباراة النصر والوحدة من خلال السطور التالية في التقرير الآتي.

موعد ناري في "دوري روشن": النصر يواجه الوحدة في معركة حاسمة

يدخل النصر المباراة بمعنويات عالية بعد تحقيقه فوزًا هامًا على الخليج في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، ليضرب موعدًا ناريا مع الهلال في النهائي.

ويطمح "العالمي" بقيادة نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى تحقيق الفوز في هذه المباراة، للحفاظ على وصافة الدوري وتعزيز حظوظه في التأهل لدوري أبطال آسيا الموسم المقبل.

في المقابل، يسعى الوحدة إلى تقديم أداء قوي يحقق به المفاجأة أمام النصر، ويبتعد به عن قاع الترتيب.

وتشهد المباراة صراعًا مثيرًا بين خط هجوم قوي للنصر بقيادة رونالدو، ودفاع صلب للوحدة، مما يرجح أن تكون مباراة قوية وممتعة للجماهير.

موعد مباراة النصر والوحدة في مواجهة قوية في دوري روشن



تستعد جماهير المملكة العربية السعودية لمباراة حاسمة تجمع بين فريقي النصر والوحدة مساء اليوم السبت، ضمن فعاليات الجولة 30 من دوري روشن السعودي.

وتنطلق صفارة المباراة في تمام الساعة 9 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على أرض استاد الأول بارك، في لقاء يسعى فيه كلا الفريقين لتحقيق أهدافه.

القنوات الناقلة لمباراة النصر والوحدة

تُنقل مباراة النصر والوحدة، التي تقام مساء اليوم ضمن الجولة 30 من دوري روشن السعودي، حصريًا على مجموعة قنوات SSC HD 1.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 9 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على أرض استاد الأول بارك.

ويمكن لمشاهدي المملكة العربية السعودية متابعة المباراة على الترددات التالية

جدول ترددات قنوات SSC HD 1

القمر الصناعي التردد الاستقطاب الترميز معدل النقل نايل سات 11744 أفقي 27500 6 عرب سات 3922 أفقي 27500 6 بدر 4 12034 أفقي 27500 6

ترتيب نادي النصر ونادي الوحدة في دوري روشن السعودي

تستعد جماهير المملكة العربية السعودية اليوم لمباراة قوية تجمع بين النصر والوحدة، ضمن مواجهات الجولة الـ30 من دوري روشن السعودي.

النصر يدخل المباراة بمعنويات عالية بعد تأهله لنهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، حيث يحتل المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 71 نقطة، ويطمح لمواصلة انتصاراته في الدوري وتقليص الفارق مع المتصدر الهلال.

الوحدة من ناحية أخرى، يسعى لتحقيق نتيجة إيجابية تجعله يبتعد عن دائرة الخطر، حيث يحتل المركز الثاني عشر في جدول الترتيب برصيد 32 نقطة.

تشكيل النصر المتوقع ضد الوحدة في الدوري السعودي