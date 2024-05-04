نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بسبب الأزمة الاقتصادية.. نجمي برشلونة إلى الدوري السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية عن حقيقة رحيل ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني إلى صفوف الدوري السعودي للمحترفين خلال سوق الانتقالات الصيفي القادم.

وارتبط اسم ثنائي برشلونة المتمثل في أنسو فاتي وكليمنت لونجليه بالرحيل عن صفوف برشلونة والانتقال إلى صفوف الدوري السعودي الفترة المقبلة في الصيف.

وفي ذات السياق فقد أكدت التقارير الصحفية، أن برشلونة لن يمانع من رحيل هذا الثنائي إلى أي مكان الفترة القادمة في حال وصلهم عروض مميزة تجعل إدارة الفريق تتنازل عنهم.

وتألق الثنائي في أنديتهم المعارين إليها، حيث يلعب فاتي في نادي برايتون وكذلك لونجليه في نادي أستون فيلا.

وفي حال غادر هذا الثنائي من صفوف برشلونة فإن الأزمة المالية في الفريق ستنحل بشكل كبير حيث سيوفرون فائدة اقتصادية كبرى برحيلهم عن قلعة الكامب نو.