نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "سوبر هاتريك هالاند".. مانشستر سيتي بضرب وولفرهامبتون بخماسية في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اكتسح الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي نظيره وولفرهامبتون بخمسة أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت مساء اليوم السبت على ملعب "الاتحاد"، ضمن منافسات الجولة الـ36 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز 2023-2024.

أحداث مباراة مانشستر سيتي ضد وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي

سجل إرلينج هالاند أول أهداف اللقاء لصالح مانشستر سيتي في الدقيقة 12 من عمر الشوط الأول، نفذها هالاند بتسديدة قوية، سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

وأضاف نفس اللاعب الهدف الثاني لصالح مانشستر سيتي في الدقيقة 35، بعد عرضية من رودري من جهة يمين منطقة الجزاء إلى حدود منطقة الـ6 ياردات، ارتقى لها هالاند برأسية رائعة، سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

وفي الوقت بدل الضائع من عمر الشوط الأول وتحديدًا عند الدقيقة 2+45، أحرز إرلينج هالاند الهدف الثالث لصالح السيتيزن عن طريق ركلة جزاء، نفذها هالاند بتسديدة قوية، سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

وقلص هوانج هي تشان الفارق لصالح فريقه وولفرهامبتون في الدقيقة 53، بعد عرضية من هوجو بوينو من جهة اليمين إلى داخل منطقة الجزاء، قابلها تشان بتسديدة مباشرة، سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

وعاد إرلينج هالاند في الدقيقة 54 ليسجل الهدف الرابع لصالح مانشستر سيتي، بعد تمريرة طولية من فيل فودين إلى هالاند الذي استقبلها بقدمه اليسرى وتوغل بها إلى داخل منطقة الجزاء ثم سدد الأخير كرة رائعة، سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

وأحرز جوليان ألفاريز الهدف الرابع لصالح كتيبة بيب جوارديولا في الدقيقة 85، بعد تمريرة من رودري إلى زميله ألفاريز الذي استقبلها بقدمه اليسرى ثم سدد تسديدة أرضية بنفس القدم من داخل منطقة الجزاء، سكنت الشباك على يسار حارس مرمى وولفرهامبتون.

ترتيب فريقي مانشستر سيتي وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي

يحتل مانشستر سيتي وصافة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 82 نقطة، بعد الفوز في 25 مباراة والتعادل في 7 لقاءات وخسارة 3 مواجهات، فيما يحتل وولفوهامبتون المركز الحادي عشر برصيد 47 نقطة، بعد الفوز في 13 مباراة والتعادل في 7 لقاءات وخسارة 16 مواجهة.