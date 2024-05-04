نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. برشلونة يبعث رسالة خاصة لـ ريال مدريد بعد التتويج بلقب الدوري الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بعد أن توّج فريق ريال مدريد رسميًا بلقب الدوري الإسباني لموسم 2023-2024، قام نادي برشلونة بإرسال رسالة تهنئة لغريمهم التقليدي وجاءت هذه التهنئة بعد فوز ريال مدريد على قادش في المباراة الأخيرة من الدوري بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، في الجولة الرابعة والثلاثين.

برشلونة يهنئ ريال مدريد بلقب الليجا

أما برشلونة فقد تعرض لهزيمة مفاجئة أمام جيرونا بأربعة أهداف مقابل هدفين، وهذا النتيجة جعلت ريال مدريد يتوج رسميًا بلقب "الليجا" الإسبانية هذا الموسم.

عبر حسابهم الرسمي على منصة "إكس"، قام برشلونة بتقديم التهاني لريال مدريد قائلين: "تهانينا لريال مدريد لتتويجه بلقب الليجا".

يُعتبر هذا اللقب السادس والثلاثين في تاريخ ريال مدريد في بطولة الدوري الإسباني، حيث استطاع الفريق تحقيق الانتصار في 27 مباراة من أصل 34، وتعادل في 6 مواجهات، وخسر مباراة واحدة فقط خلال هذا الموسم.

وفيما يتعلق بالمواجهات بين الفريقين في الكلاسيكو، فقد فاز ريال مدريد في المباراة الذهاب بنتيجة 2-1، وكذلك في الإياب حيث تغلب على برشلونة بنتيجة 3-2، مما جعله يتأكد من تفوقه على غريمه في المواجهات المباشرة هذا الموسم.