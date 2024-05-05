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أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن نادي برشلونة الإسباني بقيادة خوان لابورتا، يسعي للحصول على خدمات واحد من نجوم البرازيل خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة 2024.

برشلونة يستهدف التعاقد مع ميسي البرازيل

ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن برشلونة مهتم جدًا بالتعاقد مع ميسينهو نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي بالميراس البرازيلي "ميسي البرازيل" خلال الميركاتو الصيفي القادم.

وأضافت الصحيفة الإسبانية، ديكو المدير الرياضي لنادي برشلونة سيدخل في مفاوضات مع وكلاء اللاعب وناديه من أجل تسريع المفاوضات والحصول على اللاعب البرازيلي.

وتابعت، الفريق الكتالوني كان يسعي في وقت سابق للحصول على خدمات النجم البرازيلي، لكنه تراجع عن الصفقة، قبل أن يعود لهخا مجددًا الآن.

ويسعي خوان لابورتا رئيس النادي الكتالوني، إلى تدعيم صفوف فريقه بقوة خلال الانتقالات الصيفية المقبلة، من أجل المنافسة بقوة على البطولات في الموسم القادم.