نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قبل حمدي فتحي.. 7 لاعبين مصريين حصدوا بطولات مع الأندية العربية (أبرزهم أبوتريكة) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - توج الدولي المصري حمدي فتحي بأولى بطولاته مع ناديه الوكرة القطري، عقب تتويجه بكأس قطر بعد الفوز على نظيره الريان في المباراة النهائية التي جرت بين الفريقين مساء السبت.

وتغلب الوكرة بقيادة حمدي فتحي على نظيره الريان بهدف دون رد سجله اللاعب ناصر صلاح اليزيدي ليتوج فريقه بكأس قطر.

وانضم حمدي فتحي للمحترفين المصريين الذين حصدوا بطولات مع الأندية الخليجية والعربية خلال مسيرتهم الاحترافية والتي تضم عدد من اللاعبين السابقين أبرزهم:-

- محمد أبوتريكة

حصد نجم الأهلي السابق لقب بطولة كأس الخليج العربي مع فريق بني ياس الإماراتي عام 2013 خلال تجربة الاحتراف القصيرة التي قضاها مع الفريق الإماراتي قبل اعتزاله كرة القدم.

- عماد متعب

حصل نجم منتخب مصر السابق عماد متعب على لقب الدوري السعودي مع نادي الاتحاد في موسم 2008-2009 بعدما حصد الفريق 55 نقطة وبفارق 5 نقاط عن الوصيف الهلال.

أحمد علي

توج أحمد علي لاعب الإسماعيلي السابق بلقب بطولتي كأس ولي العهد والدوري السعودي مع فريق الهلال خلال موسم 2010 – 2011، وسجل 5 أهداف بقميص الزعيم.

محمد عبدالشافي

الظهير الأيسر الحالي لفريق الزمالك سبق وتوج بلقب بطولة الدوري السعودي برفقة فريق الأهلي في موسم 2015 – 2016، كما توج أيضًا ببطولات كأس الملك، وكأس ولي العهد، والسوبر السعودي ويعد من أنجح المحترفين بالدوري السعودي.

أحمد حجازي

حصد الدولي المصري أحمد حجازي نجم الاتحاد السعودي بلقب بطولة الدوري السعودي للمحترفين وكأس السوبر السعودي برفقة العميد في موسم 2022 -2023.

طارق حامد

نجم الزمالك السابق وضمك السعودي الحالي من اللاعبين الذين حصدوا بطولات مع الأندية العربية، حيث توج بلقبي بطولتي الدوري السعودي والسوبر السعودي رفقة فريقه السابق نادي اتحاد جدة.

عصام الحضري

حصد حارس مرمى منتخب مصر والأهلي السابق عصام الحضري على لقبي بطولتي الدوري وكأس السودان خلال تجربة احترافية رفقة فريق المريخ السوداني.