نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حقيقة وصول عروض احتراف لنجم الجونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد معتز حسن وكيل مازن ياسر لاعب الجونة، أنه بالفعل يوجد اهتمام واضح من قبل أندية كبيرة داخل مصر وخارجها لما يمتلكه اللاعب من موهبة وإمكانيات كبيرة تؤهله ليكون فى مصاف اللاعبين الكبار فى المستقبل القريب.

حقيقة وصول عروض احتراف لـ مازن ياسر لاعب الجونة

كما أشار معتز حسن أن مازن ياسر لا يشغل باله فى الوقت الحالى بالعروض المقدمة له وأنه بكامل تركيزه مع ناديه الجونة لتحقيق أفضل النتائج والوصول لأفضل المراكز بالدورى هذا الموسم.

وقال أن أي عروض رسمية ستقدم للاعب سيتم مناقشتها بعد انتهاء الموسم من خلال نادى الجونة والوقوف على الأفضل لمستقبل اللاعب المهنى.

يذكر أن مازن ياسر من مواليد 2003 ويشغل عدة مراكز داخل المستطيل الأخضر منها الجناح الأيسر والأيمن وصانع اللعب.