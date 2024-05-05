سموحة يهنئ الزمالك بالفور ببطولة إفريقيا لسيدات الطائرة

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أحمد جودة - القاهرة - هنا مجلس إدارة نادى سموحة برئاسة المهندس فرج عامر نظيره نادى الزمالك بمناسبة فوز الفريق الأبيض ببطولة إفريقيا للكرة الطائرة للسيدات.

سموحة يبارك تتويج طائرة الزمالك ببطولة إفريقيا

ونشرت الصفحة الرسمية لنادى سموحه أن مجلس إدارة النادى برئاسة المهندس فرج عامر يتوجه بالتهنئة لمجلس إدارة نادى الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب بمناسبة الفوز ببطولة إفريقيا للكرة الطائرة للسيدات.

وتوج الفريق الأول للكرة الطائرة للسيدات بنادى الزمالك ببطولة إفريقيا للعام الثانى على التوالى مساء السبت بعد أن تغلب فى الدور النهائي على الأهلى 2/3 فى المباراة التى جمعت بينهما مساء السبت فى الصالة المغطاة بالنادى الأهلى ليتأهل الفريق الأبيض إلى كأس العالم للأندية.