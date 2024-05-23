نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تطورات صفقات القطبين.. الأهلي يتحرك لحسم بديل معلول والزمالك يطارد رمضان صبحي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث الإعلامي محمد شبانة عن أبرز الصفقات المحتملة لـ الأهلي والزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، حيث يسعى الأهلي لتعويض رحيل النجم التونسي علي معلول، بينما يحاول الزمالك ضم نجم بيراميدز، رمضان صبحي.

آخر تطورات صفقات الأهلي والزمالك

وكشف شبانة أن الظهير الأيسر المغربي يحيى عطية الله، لاعب نادي سوتشي الروسي، قد يكون الأقرب لملء فراغ معلول في الأهلي.

وأشار شبانة خلال برنامجه "من الآخر" المذاع عبر "راديو شعبي إف إم"، إلى أن الأهلي فتح خطوط الاتصال مع عطية الله وناديه لمعرفة موقفهم من الصفقة، بعد حصول لجنة الكرة على موافقة السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق.

وأوضح شبانة أن النادي الروسي منفتح لفكرة انتقال اللاعب سواء عن طريق البيع النهائي أو الإعارة، بشرط تلبية الطلبات المادية التي من المتوقع إرسالها إلى الأهلي قريبًا.

فيما يتعلق بالزمالك، كشف شبانة عن تحركات طارئة لإنقاذ صفقة رمضان صبحي. وأشار إلى انعقاد جلسة منتظرة بين إدارة الزمالك واللاعب في محاولة لإقناعه بالانتقال إلى القلعة البيضاء قبل أن يجدد رسميًا لنادي بيراميدز.

وأضاف شبانة أن رمضان صبحي لم يوقع بعد على عقود تجديده مع بيراميدز، بالرغم من توصلهم لاتفاقات نهائية، وهو ما جعل الزمالك يتدخل في الصفقة في محاولة للفوز بها.