نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التعادل يحسم مباراة الأهلي والرائد في الدوري السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حسم اللقاء الذي جمع بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة ونظيره الرائد، في إطار منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من بطولة الدوري السعودي للمحترفين، بالتعادل السلبي دون أهداف.

الأهلي يتعادل سلبيًا مع الرائد

التقى فريق الأهلي بنظيره الرائد، مساء اليوم الخميس، على أرضية ملعب استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية.

ولم يشهد اللقاء تسجيل أي أهداف، رغم المحاولات الهجومية من الجانبين، واستحواذ كبير من جانب النادي الأهلي بقيادة ماتياس يايسله.

ورفع الأهلي رصيده إلى 62 نقطة محتلًا المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، بينما ارتفع رصيد الرائد إلى 36 نقطة محتلًا المركز الثاني عشر.

وكان الأهلي قد دخل المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى:- إدوارد ميندي

خط الدفاع:- روجير إيبانيز، ميريح ديميرال، عبد الباسط هندي، سعد يسلم بالعبيد.

خط الوسط:- فرانك كيسي، زياد الجهني.

الهجوم:- فهد الرشيدي، سميحان النابت، فراس البريكان، روبرتو فيرمينو.