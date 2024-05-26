نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الشباب الرياضة يشهد توقيع رعاية 4 أبطال في المصارعة والتايكوندو استعدادات لأولمبياد 2028 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة اليوم، بمقر وزارة الشباب والرياضة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع عقد رعاية لـ 4 من أبطال مصر الرياضيين إستعدادا لأولمبياد لوس أنجلوس 2028.

توقيع رعاية 4 أبطال في المصارعة والتايكوندو

وتم توقيع عقود الرعاية لللاعبين ندى مدني ومصطفى حسين من المصارعة، ويحيى حسن وحبيبه وائل من التايكوندو وذلك ضمن الخطة التي تم وضعها من قبل وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع الاتحادات الرياضية من أجل الاستعدادات لدورة الألعاب الأولمبية 2028 بعد تحقيق الرعاية لنجاحات كبيرة مع الأبطال الرياضيين في أولمبياد طوكيو 2020 وحتى الأن في مسيرة اللاعبين المتأهلين لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

حضر التوقيع اليوم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور واللواء محمد محمود رئيس الاتحاد المصري للمصارعة والعميد خالد محمود نائب رئيس الاتحاد المصري للتايكوندو والدكتور حسن كمال عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للتايكوندو وممثلي وقيادات شركات الرعاية الأستاذ محمد عادل حسني والدكتور وليد الملاح والدكتور هيثم الملاح وعدد من قيادات وزارة الشباب والرياضة.

وجاءت الخطوة بالتوقيع مع اللاعبين الأربعة اليوم ضمن خطة طويلة الأجل تعمل عليها وزارة الشباب والرياضة من أجل دعم الرياضة وتوفير الرعاية اللازمة للاعبين استعدادات للمستقبل بعد نجاح تجربة الرعاية مع عدد كبير من اللاعبين والتي كان لها العديد من الأثار الإيجابية التي تسعى وزارة الشباب والرياضة للإستمرار عليها في المستقبل لتوفير أكبر قدر من الدعم والاستعدادات للابطال الرياضيين لتحقيق مزيد من الانجازات الرياضية التي تتحقق حاليا.