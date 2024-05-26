نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الشباب والرياضة يشهد مراسم توقيع عقد رعاية لـ 4 من أبطال مصر لأولمبياد ٢٠٢٤ و٢٠٢٨ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

شهد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، بمقر وزارة الشباب والرياضة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع عقد رعاية شركة الشبة المصرية بالتعاون مع شركة روابط الرياضية لـ 4 من أبطال مصر المشاركين في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2024 في باريس، ودورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2028 في لوس أنجلوس، وهم ندى مدني ومصطفى حسين من المصارعة، يحيى حسن وحبيبه وائل من التايكوندو.

وأكد وزير الشباب والرياضة أن المنظومة الرياضية المصرية تحظي بدعم غير مسبوق من السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية والعمل فى ضوء توجيهاتها لتكثيف أوجه الرعاية لجميع ابطالنا الرياضيين على المستويين الأولمبي والبارالمبي.

أشار وزير الرياضة إلى أن هذا العقد يُعد استمرارًا لعقود الرعاية التي تسعي إلى توفيرها وزارة الشباب والرياضة لدعم أبطال مصر المشاركين في دورة الألعاب الأولمبية، وذلك من خلال توفير الدعم المادي والمعنوي لهم"، مؤكدًا على أن عقود الرعاية تساهم في دعم أبطال مصر وتحقيق نتائج أفضل في دورة الألعاب الأولمبية.

أضاف وزير الشباب والرياضة أن "الدولة المصرية تولي اهتماماُ كبيراُ بدعم الرياضة والرياضيين، وذلك من خلال توفير كافة الإمكانيات لهم لتحقيق أفضل النتائج في البطولات الدولية"، موجهًا بالشكر إلى شركاء النجاح مع وزارة الشباب والرياضة وحرصهم علي دعم الرياضة والرياضيين.

واثنى وزير الرياضة على الترابط الكبير الذي حدث للرياضة والاتحادات المصرية وعدد كبير من الرعاه مؤخرا، مضيفًا أننا حريصون على تهيئة الأجواء أمام جميع الاتحادات واللجنة الأولمبية والبارالمبية للعمل بجد لتحقيق الانجازات التى تتناسب وحجم الدعم من القيادة السياسية وترضي جماهير الرياضة المصرية.

حضر التوقيع الدكتور وليد الملاح رئيس شركة روابط الرياضية، والدكتور هيثم الملاح نائب رئيس شركة روابط الرياضية والأستاذ محمد عادل حسني رئيس شركة الشبة المصرية، اللواء محمد محمود رئيس الاتحاد المصري للمصارعة، والعميد خالد محمود نائب رئيس الاتحاد المصري للتايكوندو، والدكتور حسن كمال عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري، وقيادات وزارة الشباب والرياضة.

