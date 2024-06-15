منتخب ألمانيا يتقدم أمام إسكتلندا بثلاثية في افتتاح كأس أمم أوروبا 2024

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أحمد جودة - القاهرة - تقدم منتخب ألمانيا الأول لكرة القدم أمام نظيره إسكتلندا بثلاثية نظيفة في المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب "أليانز أرينا"، في افتتاح كأس أمم أوروبا "اليورو 2024".

أحداث الشوط الأول لمباراة ألمانيا وإسكتلندا في كأس أمم أوروبا

سجل فلوريان فيرتز أول أهداف اللقاء لصالح ألمانيا في الدقيقة 11، بعد تمريرة من جوشوا كيميتش إلى زميله فيرتز الذي سدد كرة أرضية من على حدود منطقة الجزاء، لم يتمكن الحارس من إبعادها لترطم بيده ثم القائم الأيمن للمرمى وسكنت الشباك.

وأضاف جمال موسيالا الهدف الثاني لصالح ألمانيا في الدقيقة 19، بعد تمريرة من كاي هافيرتز إلى موسيالا الذي استقبلها بقدمه اليمنى ثم سدد الأخير كرة قوية من داخل منطقة الجزاء، سكنت الشباك في أعلى منتصف المرمى.

وتحصل ريان بورتيوس لاعب إسكتلندا على بطاقة حمراء في الدقيقة 44 بعد التدخل العنيف على قدم إلكاي جوندوجان.

وأحرز كاي هافيرتز الهدف الثالث لصالح ألمانيا في الدقيقة 1+45 عن طريق ركلة جزاء، تحصل عليها إلكاي جوندوجان، نفذها هافيرتز بتسديدة رائعة، سكنت الشباك في منتصف المرمى.