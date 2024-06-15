نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منتخب ألمانيا يكتسح إسكتلندا بخماسية في افتتاح كأس أمم أوروبا 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حقق منتخب ألمانيا الأول لكرة القدم فوزًا كبيرًا أمام نظيره إسكتلندا بخمسة أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت مساء الجمعة على ملعب "أليانز أرينا"، في افتتاح كأس أمم أوروبا "اليورو 2024".

أحداث مباراة ألمانيا وإسكتلندا في كأس أمم أوروبا

سجل فلوريان فيرتز أول أهداف اللقاء لصالح ألمانيا في الدقيقة 11، بعد تمريرة من جوشوا كيميتش إلى زميله فيرتز الذي سدد كرة أرضية من على حدود منطقة الجزاء، لم يتمكن الحارس من إبعادها لترطم بيده ثم القائم الأيمن للمرمى وسكنت الشباك.

وأضاف جمال موسيالا الهدف الثاني لصالح ألمانيا في الدقيقة 19، بعد تمريرة من كاي هافيرتز إلى موسيالا الذي استقبلها بقدمه اليمنى ثم سدد الأخير كرة قوية من داخل منطقة الجزاء، سكنت الشباك في أعلى منتصف المرمى.

وتحصل ريان بورتيوس لاعب إسكتلندا على بطاقة حمراء في الدقيقة 44 بعد التدخل العنيف على قدم إلكاي جوندوجان.

وتمكن كاي هافيرتز الهدف الثالث لصالح ألمانيا في الدقيقة 1+45 عن طريق ركلة جزاء، تحصل عليها إلكاي جوندوجان، نفذها هافيرتز بتسديدة رائعة، سكنت الشباك في منتصف المرمى.

وفي الدقيقة 68، سجل نيكلاس فولكروج الهدف الرابع لصالح ألمانيا، بعد تسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء، سكنت الشباك في أعلى الزاوية اليسرى للمرمى.

وألغى حكم اللقاء هدفًا لصالح ألمانيا في الدقيقة 76، بداع التسلل على نيكلاس فولكروج قبل تسجيله للهدف.

وأحرز أنطونيو روديجر بالخطأ في مرماه الهدف الأول لصالح إسكتلندا في الدقيقة 87، بعد رأسية من ماكينا، ارتطمت برأس روديجر وسكنت الشباك في أعلى الزاوية اليسرى للمرمى.

واستطاع ايمري تشان أن يسجل الهدف الخامس لصالح ألمانيا في الدقيقة 3+90، بعد تمريرة من توماس مولر إلى تشان الذي سدد تسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء، سكنت الشباك على يسار حارس مرمى إسكتلندا.

