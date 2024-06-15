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أحمد جودة - القاهرة -



أكد رضا البلتاجي، الخبير التحكيمي أن ركلة جزاء النادي الأهلي أمام فاركو صحيحة، مُشيرًا إلى أن حسام عبد المجيد، مدافع الزمالك استحق الحصول على بطاقة حمراء في مباراة سيراميكا كليوباترا.

البلتاجي: ركلة جزاء الأهلي صحيحة.. ومدافع الزمالك استحق البطاقة الحمراء



وقال رضا البلتاجي في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "أناشد اتحاد الكرة ورابطة الأندية بتعديل مواعيد المباريات، نظرًا لدرجات الحرارة المرتفعة، وأتمنى أن تكون هناك إعادة نظر في المواعيد".



وأضاف: "ركلة جزاء موديست؟ اليد خارج نطاق الجسد والذراع على أقصى امتداد له، وهي ركلة جزاء صحيحة للنادي الأهلي، ولا أعتقد أن هناك حالات أخرى في تلك المباراة، ويجب أن نشيد بقرار غرفة".



وتابع: "هدف الزمالك الأول أمام سيراميكا كليوباترا؟ لاعب الزمالك نجح في لعب الكرة قبل التلاحم، ولا يوجد احتكاك قوي، ولا توجد مخالفة، وأرى أن الهدف الصحيح لصالح الزمالك".



وأكمل: "حالة حسام عبد المجيد؟ مهاجم سيراميكا كان في مواجهة حارس المرمى، وجميع العناصر متوافرة، وكان يجب إشهار البطاقة الحمراء للاعب الزمالك".



وواصل: "حكام تقنية الفيديو اعترضوا على قرار الحكم بإشهار بطاقة صفراء فقط، وقاموا باستدعاء حكم الساحة، فالمهاجم سبق المدافع، والحالة كانت تستوجب إشهار البطاقة الحمراء".



واستطرد: "هذا قرار مؤثر في نتيجة المباراة، فهذه الحالة كانت في الدقيقة 30 من المباراة، فالزمالك وهو متأخر في النتيجة بهدف نظيف كان سيستكمل المباراة منقوصًا".



وأتم رضا البلتاجي تصريحاته قائلًا: "قرار الحكم بعدم احتساب ركلة جزاء للزمالك كان صحيحًا، فالمهاجم كان قريبًا من المدافع، ولا يوجد تعمد في لمس الكرة".