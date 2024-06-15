نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة إسبانيا وكرواتيا في يورو 2024 والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يحتضن ملعب "الأولمبي برلين"، مواجهة من العيار الثقيل بين منتخبي إسبانيا وكرواتيا مساء اليوم السبت الموافق الخامس عشر من شهر يونيو الجاري، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس أمم أوروبا 2024.

وتضم المجموعة الثانية بكأس أمم أوروبا 2024 منتخبات إسبانيا، وألبانيا، وإيطاليا، وكرواتيا.

موعد مباراة إسبانيا ضد كرواتيا في كأس أمم أوروبا

تبدأ أحداث مباراة إسبانيا ضد كرواتيا اليوم السبت في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، الثامنة مساءً بتوقيت الإمارات، الرابعة عصرًا بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

القنوات الناقلة لمباراة إسبانيا ضد كرواتيا في كأس أمم أوروبا

تنقل مباراة إسبانيا ضد كراوتيا مساء اليوم السبت، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة كأس أمم أوروبا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein max 2HD، بتعليق المعلق التونسي عصام الشوالي.