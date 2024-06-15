نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل إيطاليا المتوقع أمام ألبانيا في يورو 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

استقر لوتشيانو سباليتي، المدير الفني لمنتخب إيطاليا، بنسبة كبيرة على التشكيل الذي سيخوض به مواجهة ألبانيا مساء اليوم الأحد 15-6-2024 على ملعب "سيجنال إيدونا بارك" في أولى جولات مرحلة المجموعات بكأس أمم أوروبا.

موعد مباراة إيطاليا ضد ألبانيا في كأس أمم أوروبا 2024

يطلق حكم اللقاء صافرة انطلاق مباراة إيطاليا ضد ألبانيا اليوم السبت في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي.

تشكيل إيطاليا المتوقع لمواجهة ألبانيا في كأس أمم أوروبا

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما.

خط الدفاع: أليساندرو باستوني، أليساندرو بونجيرونو، ماتيو دارميان.

خط الوسط: جيوفاني دي لورينزو، برايان كريستانتي، جورجينيو، فيديريكو ديماركو.

خط الهجوم: فيدريكو كييزا، جيانلوكا سكاماكا، دافيد فراتيسي.

القنوات الناقلة لمباراة إيطاليا ضد ألبانيا في كأس أمم أوروبا 2024

يمكنكم مشاهدة مباراة منتخب إيطاليا ضد منتخب ألبانيا مساء اليوم السبت، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة كأس أمم أوروبا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein max 1HD، بتعليق المعلق العماني خليل البلوشي.