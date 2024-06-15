نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد القنوات المفتوحة لمواجهة إسبانيا وكرواتيا في يورو 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يبحث قطاع كبير من عشاق ومحبي كرة القدم الأوروبية عن موعد مباراة إسبانيا وكرواتيا في بطولة يورو 2024 والمقامة حاليا في ألمانيا.

موعد مباراة إسبانيا وكرواتيا في يورو 2024

من المقرر أن تقام مباراة إسبانيا وكرواتيا يوم السبت 15 يونيو 2024 على إستاد الملعب الأولمبي ببرلين.

وستقام المباراة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية والساعة الثامنة مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وستقوم قنوات بي إن سبورت القطرية بنقل أحداث المباراة.

تردد القنوات المفتوحة لمباراة إسبانيا وكرواتيا في يورو 2024

- قناةRTL CERMANY قمر استرا تردد 10832 H.

- قناة ZDF من خلال قمر استرا 19 تردد 11382 H.

- قناة «IRIB TV» قمر أنتيلسات تردد 11555 V.

- قناة TRT القمر التركي تردد 11054 V 30000 HD

- قناة IRIB TV قمر أنتيلسات تردد 11555 V.

يستعد منتخب إسبانيا لبداية مشواره في بطولة يورو 2024 بمواجهة قوية أمام منتخب كرواتيا على الملعب الأولمبي وذلك ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات.

ويشارك المنتخب الإسباني في المجموعة الثانية برفقة كلا من إيطاليا، وكرواتيا وألبانيا.

يتسلح منتخب إسبانيا بقيادة مدربه لويس دي لا فوينتي بكتيبة من النجوم الشباب التي ساهمت في فوز اللاروخا بدوري الأمم الأوروبية 2022-2023 وأبرزهم رودري ولامين يامال وفيران توريس بجانب أصحاب الخبرات خوسيلو وخيسوس نافاس وداني كارفاخال وناتشو.

في المقابل، يمتلك منتخب كرواتيا ثالث العالم تشكيلة قوية من اللاعبين أصحاب الخبرات يتقدمهم لوكا مودريتش نجم ريال مدريد ويوشكو جفارديول ومارسيلو بروزوفيتش.

ودع المنتخب الإسباني النسخة الماضية من بطولة أمم أوروبا من الدور قبل النهائي على يد منتخب إيطاليا حامل اللقب بركلات الترجيح.

وتعتبر مباراة إسبانيا وكرواتيا ثأرية بالنسبة لرفقاء لوكا مودريتش، حيث ودع المنتخب الكرواتي بطولة يورو 2020 مبكرًا على يد المنتخب الإسباني بعد الخسارة بخسمة أهداف مقابل ثلاثة.