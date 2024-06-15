نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل مران الأهلي اليوم قبل لقاء الاتحاد السكندري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته اليوم دون راحة على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك عقب فوزه على فريق فاركو بنتيجة 2-1 في اللقاء المؤجل من الجولة 11 من منافسات دوري Nile، والذي أُقيم على استاد الجيش المصري بمدينة برج العرب.

تفاصيل تدريب الأهلي قبل لقاء الاتحاد السكندري

عقد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة فنية بالفيديو للاعبين قبل انطلاق المران. خاض اللاعبون الذين شاركوا في مباراة الأمس بشكل أساسي مرانًا استشفائيًا في الجيم تحت إشراف كولر.

عاد محمد هاني إلى تدريبات الفريق بعد غيابه عن مباراة فاركو بسبب احتفاله بحفل زفافه الذي أُقيم أول أمس.

قاد أندرياس إندويا، مخطط الأحمال، مرانًا بدنيًا متنوعًا للاعبين استمر لمدة 30 دقيقة. بعد ذلك، أدى اللاعبون مرانًا فنيًا متنوعًا تحت إشراف مارسيل كولر، قبل أن يختتم المران بتقسيمة مصغرة بين ثلاثة فرق.

استعداد الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري

يستعد الأهلي لمواجهة فريق الاتحاد السكندري في السابعة مساء الثلاثاء المقبل ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من دوري Nile. المباراة ستُقام على استاد الجيش المصري بمدينة برج العرب.