أكرم توفيق ينتظم في تدريبات الأهلي والكشف حالته الطبية

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أحمد جودة - القاهرة - انتظم أكرم توفيق، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في التدريبات الجماعية للفريق التي أُقيمت اليوم على ملعب التتش بالجزيرة، تحت إشراف المدرب السويسري مارسيل كولر.

تفاصيل انتظام أكرم توفيق في التدريبات

أكد الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق، في بيان رسمي أصدره النادي، أن أكرم توفيق خضع لفحص طبي للاطمئنان على حالته الصحية، وتم التأكد من جاهزيته للمشاركة في التدريبات الجماعية.

وأوضح جاب الله أن توفيق انتظم في جميع فقرات المران للمرة الأولى بعد الاطمئنان على حالته الطبية والبدنية، وذلك بعد غيابه عن التدريبات ومباراة الأمس أمام فاركو بسبب آلام الركبة.

يستعد الأهلي لمواجهة فريق الاتحاد السكندري في السابعة مساء الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من دوري Nile، على استاد الجيش المصري بمدينة برج العرب.

حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فوزًا على فاركو بهدفين مقابل هدف في لقاء مؤجل من الجولة 11 من دوري Nile، والذي أُقيم على استاد الجيش المصري بمدينة برج العرب.