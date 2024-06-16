نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يورو 2024.. ترتيب مجموعة إيطاليا بعد الفوز أمام ألبانيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعرض لكم "دوت الخليج الرياضي"، جدول ترتيب مجموعة إيطاليا بعد الفوز أمام نظيره منتخب ألبانيا مساء السبت على ملعب "سيجنال إيدونا بارك"، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات باليورو 2024.

وتمكنت كتيبة لوتشيانو سباليتي من تحقيق الفوز بهدفين مقابل هدف، سجل هدفي إيطاليا أليساندرو باستوني ونيكولو باريلا في الدقيقتين 11 و17، فيما سجل نديم بايرامي هدف ألبانيا الوحيد في الدقيقة 1.

ويتواجد المنتخب الإيطالي في المجموعة الثانية برفقة منتخبات إسبانيا، ألبانيا، كرواتيا.

ترتيب مجموعة إيطاليا بعد الفوز أمام ألبانيا

1- إسبانيا: 3 نقاط.

2- إيطاليا: 3 نقاط.

3- ألبانيا: 0 نقاط.

4- كرواتيا: 0 نقاط.