بيلنجهام يقود انجلترا لاول فوز في اليورو

بيلنجهام يقود انجلترا لاول فوز في اليوروافتتح المنتخب الإنجليزي مشواره في يورو 2024، بالفوز على نظيره الصربي (1-0) مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الثالثة.وأحرز جود بيلينجهام هدف المباراة الوحيدة في الدقيقة 13، برأسية قوية مستغلا عرضية من زميله بوكايو ساكا.وتصدر المنتخب الإنجليزي المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط، متفوقا على المنتخبين الدنماركي والسلوفيني اللذين تعادلا 1-1 في وقت سابق اليوم الأحد.سيطر المنتخب الإنجليزي على مجريات الشوط الأول بشكل شبه كامل لكنه انتظر لتهديد منافسه للمرة الأولى حتى الدقيقة 13، عندما تلقى بوكايو ساكا كرة بينية في الناحية اليمنى، ليرفعها عرضية، ارتدت من قدم بافلوفيتش، ليرتقي لها المندفع بيلينجهام ويضعها برأسية قوية في المرمى.

وهدد المنتخب الصربي مرمى منافسه في الدقيقة 21، عندما وصلت الكرة من رمية تماس إلى المهاجم ألكسندر متروفيتش، الذي سدد رغم تغطية مدافعين اثنين بجانب القائم.

وتحسن أداء المنتخب الصربي كثيرا في الشوط الثاني، وعجز متروفيتش عن متابعة تمريرة بافلوفيتش، ليسيطر الحارس الإنجليزي جوردان بيكفورد على الموقف في الدقيقة 54.

وأطلق ترينت ألكسندر أرنولد تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، أبعد الحارس الصربي خطرها في الدقيقة 56.

وأجرى مدرب المنتخب الصربي دراجان ستويكوفيتش، تبديلا جريئا بإخراج متروفيتش وساشا لوكيتش، وإشراك دوسان تاديتش ولوكا يوفيتش.

وقام المنتخب الإنجليزي بتبديله الأول، عبر إشراك كونور جالاجير مكان ألكسندر أرنولد، ثم أتبعه بتبديل ثان، دخل على إثره جارود بوين مكان ساكا.

وكاد المنتخب الإنجليزي يضيف الهدف الثاني في الدقيقة 77، عندما انطلق بوين من الجهة اليمنى، قبل أن يرفع كرة عرضية، انقض عليها هاري كين برأسه، لكن الحارس أبعدها قبل أن ترتد من العارضة.

وأبعد الدفاع الإنجليزي كرة من داخل منطقة جزاء فريقه، لتصل إلى دوسان فلاهوفيتش الذي وجه تسديدة قوية، أبعدها الحارس بيكفورد بأطراف أصابعه إلى ركنية في الدقيقة 82، وبعدها بلحظات أبعد كين تسديدة صربية من حلق مرمى فريقه.

ودخل كوبي ماينو إلى تشكيلة إنجلترا عوضا عن بيلينجهام، وجرب تاديتش حظه بتسديدة من خارج منطقة الجزاء ابتعدت عن المرمى الإنجليزي في الدقيقة 89.

ومرت الدقائق المتبقية دون جديد، ليعلن الحكم الإيطالي دانييل أورساتو فوز المنتخب الإنجليزي في بداية مشواره باليورو.

المصدر/موقع كوورة

