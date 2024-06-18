نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طاقم حكام مباراة الاتحاد السكندري والأهلي في الدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد نادي الاتحاد السكندري لاستقبال نظيره الأهلي وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرون من عمر الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

وأعلنت لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد المصري لكرة القدم عن طاقم حكام المباراة والذي جاء بقيادة طارق مجدي.

ويعاونه كلا من أحمد توفيق طلب مساعد أول، مصطفى حسين مساعد ثان، ويتواجد وائل فرحان حكما رابعا.

وعلى تقنية الفيديو يتواجد كلا محمد عادل حكما ويعاونه شريف عبد الله.

موعد مباراة الاتحاد السكندري والأهلي في الدوري

تنطلق صافرة المباراة في تمام السابعة مساء بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية.

ويستقبل استاد الجيش في برج العرب المباراة المرتقبة بين الفريقين.

القنوات الناقلة لمبارايات الدوري المصري

تنقل مبارايات الدوري المصري عبر مجموعة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري للمسابقة في الشرق الأوسط.