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أحمد جودة - القاهرة - كشف تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية، عن مفاجأة من العيار الثقيل بشأن إعلان ولاد رزق الذي ظهر خلاله لاعبي الأهلي.

تركي آل الشيخ يكشف مفاجأة عن إعلان أفشة

وكان تركي آل الشيخ قد نشر مقطع فيديو عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، من إعلان ثلاثي الأهلي، محمد مجدي أفشة، وإمام عاشور ومحمد عبدالمنعم، بالإضافة إلى مارسيل كولر، المدير الفني للأحمر.

وجاء هذا الإعلان للكشف بدء عرض فيلم ولاد رزق الجزء الثالث "القاضية"، التابع لموسم الرياض.

وقال آل الشيخ: "أنا صاحب فكرة إعلان نجوم الأهلي لفيلم أولا رزق وتابعت تنفيذه بنفسي، تكلفة الإعلان ضخمة لأن الأهلي صاحب أكبر شعبية في إفريقيا ويستاهل".

وتابع: " بعد لقاء أفشة مع إبراهيم فايق تعرض اللاعب لهجوم شديد قررت دعمه ماليًا، الإعلان سيعيش لعشرات السنوات ولم يكن مقصودًا منه إهانة الزمالك لكن قافية "القاضية" تحكم".

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